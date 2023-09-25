Пименов – о «Краснодаре»: «Серьёзная заявка на борьбу за чемпионство»

Бывший российский футболист Руслан Пименов считает, что после победы над «Уралом» (2:0) в рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» сделал смелый шаг для борьбы за чемпионство по итогам сезона.

«Зенит» не на первом месте, это удивляет. Надо отметить, «Краснодар» делает серьезную заявку на борьбу за чемпионство. Плюс включается и «Спартак». У «красно‑белых» есть ротация состава, но порой она, конечно, неудачная», - делится эксперт для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что как минимум до следующего тура «Краснодар» сохраняет за собой единоличное первое место турнирной таблицы, у клуба в активе 21 балл, отрыв от второго места, на котором идут «Крылья Советов» - три очка.