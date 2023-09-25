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Канчельскис призвал посадить Промеса

25 Сентября 2023 • 19:51 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о конфликте нападающего «Спартака» Квинси Промеса с полицией.

«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!» — сказал Канчельскис «РБ Спорту».

Ранее появилась информация о том, что 31-летний нидерландский футболист устроил скандал в отделении полиции, однако пресс-служба «Спартака» оперативно отреагировала, заявив, что видео было снято в прошлом году, отметив, что Промес просто пришел разобраться в ситуации со своими друзьями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Квинси Промес
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