Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой прокомментировал слова Дзюбы в адрес Семака

25 Сентября 2023 • 19:47 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес своего экс-тренера Сергея Семака.

После победы над «Зенитом» нападающий, отвечая на вопрос про наставника «сине-бело-голубых», сказал: «А кто это?». Мостовой заявил, что нормально относится к такому поступку Артёма, поскольку люди могут по-разному реагировать на высказывания.

«Помните, раньше была аналогичная история с Карпиным и Дзюбой. Год её муссировали. Так же и здесь. Тем более, «Локомотив» победил, он в фаворе. А «Зенит» кипит. Цепляться можно за что угодно», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

Артём Дзюба провёл в матче девятого тура на «Газпром Арене» 79 минут. «Локомотив» одержал первую с 2019 года победу над «Зенитом» со счётом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Александр Мостовой Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
80 мин
Факел Факел
Рубин Рубин
0
0
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
20:30 · Россия. Премьер-лига
Божович: Результаты «Крыльев» не удивляют, у них очень хороший тренер
20:26 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Федотову надо быть гибче»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ариса»: У Кокорина сумасшедший настрой»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Зениту» просто нужно немного времени»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров – о положении «Сочи»: «Нам ещё 21 тур играть, это очень много»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Краснодар» конкурентоспособен на фоне «Зенита»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Совмещение постов в сборной и клубе непозволительно
20:05 · Россия. Премьер-лига
Пименов – о «Краснодаре»: «Серьёзная заявка на борьбу за чемпионство»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис призвал посадить Промеса
19:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал слова Дзюбы в адрес Семака
19:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал оптимальную пару центральных защитников «Спартака»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Не ожидал от «Динамо» такой игры в дерби»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Краснодар» угадал с тренером»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Время Дзюбы проходит»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Крамарич объяснил свой переход в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем