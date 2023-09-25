Мостовой прокомментировал слова Дзюбы в адрес Семака

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес своего экс-тренера Сергея Семака.

После победы над «Зенитом» нападающий, отвечая на вопрос про наставника «сине-бело-голубых», сказал: «А кто это?». Мостовой заявил, что нормально относится к такому поступку Артёма, поскольку люди могут по-разному реагировать на высказывания.

«Помните, раньше была аналогичная история с Карпиным и Дзюбой. Год её муссировали. Так же и здесь. Тем более, «Локомотив» победил, он в фаворе. А «Зенит» кипит. Цепляться можно за что угодно», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

Артём Дзюба провёл в матче девятого тура на «Газпром Арене» 79 минут. «Локомотив» одержал первую с 2019 года победу над «Зенитом» со счётом 2:1.