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Кавазашвили назвал оптимальную пару центральных защитников «Спартака»

25 Сентября 2023 • 19:43 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о центральных защитниках «красно-белых».

«Я бы ставил Джикию рядом с Бабичем. Дуарте абсолютно не соответствует званию классного защитника — он посредственный защитник. Если вместо него с Бабичем будет играть Джикия, это будет прекрасный ансамбль», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Джикия покинет «Спартак», то это будет огромная потеря для московской команды.

Напомним, в последних матчах чемпионата России главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отдавал предпочтение паре Бабич-Дуарте.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Георгий Джикия Срджан Бабич Алексис Дуарте
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