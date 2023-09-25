Кавазашвили назвал оптимальную пару центральных защитников «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о центральных защитниках «красно-белых».

«Я бы ставил Джикию рядом с Бабичем. Дуарте абсолютно не соответствует званию классного защитника — он посредственный защитник. Если вместо него с Бабичем будет играть Джикия, это будет прекрасный ансамбль», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Джикия покинет «Спартак», то это будет огромная потеря для московской команды.

Напомним, в последних матчах чемпионата России главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отдавал предпочтение паре Бабич-Дуарте.