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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Краснодар» угадал с тренером»

25 Сентября 2023 • 19:38 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
30.09 16:30

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович прокомментировал успешное выступление «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Заслуженно или нет, «Краснодар» на первом месте. Рад за Ивича, он очень талантливый молодой тренер. Клуб полностью угадал с тренером. «Краснодар» заслужил биться за призовые места», — цитирует Божовича «Чемпионат».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 зачетный балл. Стоит отметить, что за девять туров «быки» еще ни разу не проиграли. Команда Ивича остается единственной в РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения.

В десятом туре кубанский клуб будет гостить у «Рубина». Матч пройдет 30 сентября и должен будет стартовать в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Миодраг Божович Владимир Ивич
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