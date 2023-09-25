Белоус: «Время Дзюбы проходит»

Известный функционер Юрий Белоус высказался о форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Время Дзюбы проходит. Галактионов говорит, что Артём полезен, но он потерял многие качества, которые были у него лет пять назад. Сейчас он может только бросать слова, не совсем правильные», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Ранее Дзюба не стал отвечать на вопрос о своих взаимоотношениях с главным тренером санкт-петербургского «Зенита» Сергеем Семаком, сделав вид, что не знает, о ком идет речь.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провел девять матчей с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет два голевых паса.