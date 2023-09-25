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Пономарёв: «Болельщики просто переняли неправильный заграничный опыт» эксклюзив

25 Сентября 2023 • 19:23 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым выразил недовольство поведением современных болельщиков.

«Раньше болельщики собирались вместе и смотрели футбол. Сидели все рядом. Никакой градации не было: один болеет за «Спартак», другой - за ЦСКА. Могли даже вместе на трибунах выпить, потому что брали бутылку водки. Чья команда пропускает мяч - болельщик выпивает. При этом была культура поведения. Бутылки никто не бросал, никто не дрался.

А потом иностранщина внесла в наш футбол дисбаланс. Сейчас какой-то ажиотаж, меркантильность. Противно иногда смотреть. Я не против фанатских движений, но они должны быть в культурной форме всё-таки. Мы просто переняли неправильный заграничный опыт. Болельщики начинают раздеваться, что-то непонятное орать. Они даже футбол не смотрят. Они приходят не футбол смотреть. Они приходят поорать на стадион, а в лучшем случае и подраться, если повезёт. Вот и все», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Пономарёв
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