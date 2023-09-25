Крамарич объяснил свой переход в «Сочи»

Летний словенский новичок полузащиты «Сочи» Мартин Крамарич рассказал, почему предпочёл выбрать среди всех вариантов продолжения карьеры игру в российском клубе.

«После очередного сезона в Словении понял, что нужно двигаться дальше. Переход в РПЛ — лучший вариант, который у меня был. Да, у меня были предложения от больших словенских клубов, но я точно знал, что хочу попробовать свои силы в Европе», - цитирует Крамарича «Матч ТВ».

Футболист добавил, что уровень чемпионата России гораздо выше, чем чемпионата Словении и он давно мечтал уехать.

Напомним, что Крамарич не играл в составе южан в последнем на данный момент официальном матче против «Крыльев Советов» (1:2), однако отметился в новой для себя командой в шести матчах РПЛ уже тремя голами и одним ассистом. Игроку, напомним, 25 лет.