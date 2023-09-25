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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян сделал то, что никому не удавалось в истории чемпионатов России

25 Сентября 2023 • 19:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Во вчерашнем матче против «Зенита» (2:1) защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил гол, сделал голевой пас и удалился.

Мы уже сообщали, что он стал третьим игроком в истории чемпионатов России, который отметился подобным достижением на поле – ранее такое удавалось только Кингсу Кангве и Лечи Садулаеву.

Как добавляет телеграм-канал «Цифроскоп», Тикнизян стал первым игроком, который забил гол, получил предупреждение и был уделен с поля - и всё это в компенсированное к матчу время. В истории чемпионатов России такое с каким-либо игроком произошло впервые.

Напомним, что в следующей игре РПЛ «Локомотив» примет дома крепкий «Пари НН» Сергея Юрана, в ней игрок сборной Армении своим одноклубникам не поможет.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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