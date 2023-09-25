Почти каждый шестой матч Юрана-тренера – волевая победа

Сергей Юран вчера провёл свой 60-й матч в качестве главного тренера какой-либо из команд в рамках чемпионатов России. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», 20 из этих матчей завершились победами подопечных Юрана, а восемь их этих побед – волевые.

Напомним, что с весны текущего года Юран работает главным тренером нижегородского «Пари НН» и весьма неплохо идёт в этом сезоне. После вчерашней волевой победы над «Оренбургом» «горожане» взлетели на седьмое место турнирной таблицы Премьер-лиги, в активе клуба – 14 набранных очков.

В десятом туре нижегородцы сыграют в Москве против «Локомотива».