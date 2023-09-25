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Обедзинский: «Кордоба столько моментов не реализует, что аж противно становится» эксклюзив

25 Сентября 2023 • 18:53 Комментировать
Краснодар
2:0
Урал
окончен

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Краснодара» над «Уралом» в девятом туре чемпионата России (2:0).

- Молодцы «Краснодар». Победителей не судят, но есть вопросы к Кордобе. Он столько моментов не реализует, что аж противно становится. Когда партнёры прибавляют впереди, он почему-то останавливается. А Ленини здорово забил первым касанием после выхода на замену. Защита у «Краснодара» хорошая, там больше нет таких ляпов, какие были у Кайо. Как говорил Герман Семёнович Зонин, только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать. Поэтому «Краснодар» и на первом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Джон Кордоба Владимир Обедзинский
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