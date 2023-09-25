Александр Горшков назвал причину поражения «Зенита» от «Локомотива»

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о результатах «сине-бело-голубых» в текущем сезоне.

«Причина, по которой «Зенит» уже не тот, в мотивации футболистов, их настрое на матчи. Если у петербуржцев вернется мотивация, тогда «Зенит» будет во всех матчах фаворитом», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, именно из-за проблем с настроем «Зенит» не смог обыграть «Локомотив», но зато в чемпионате появляется интрига.

После девяти туров лидером РПЛ является «Краснодар», у которого на счету 21 очко. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» (18), «Зенит» (17) — третий.