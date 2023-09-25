Рахимов: «По игре мы находимся не на том месте, на котором должны находиться»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Эту игру называют матчем за шесть очков. Очень важный матч. Как психологически подготовить команду, чтобы она не перегорела?

- Наверное, это самый сложный вопрос всегда. Мы с командой обсуждали эти моменты. Я считаю, что по игре мы находимся не на том месте, на котором должны находиться. Сама команда это чувствует. Самое главное, чтобы они были уверены в себе и этой уверенности не теряли. А давление оно есть всегда.

- Мартынович провел на неделе игру в Кубке, сегодня он тоже в стартовом составе. Это была плановая история, или что-то случилось?

- Да ничего не случилось, просто достаточно долго все анализировали и сегодня приняли такое решение, что выйдет Мартынович.

- Сразу несколько новичков присоединились к вам в последний день трансферного окна. Вы говорили о том, что они еще адаптируются. В каком состоянии они сейчас находятся?

- Понятно, что в очень разном состоянии, потому что если мы говорим о новичках, то кто-то из них три месяца был без команды, приехал и только начал работать в группе. Кто-то не знает чемпионата и не адаптированный. Центральный защитник, молодой 20-летний парень. Естественно, ему сначала нужно понять всё это. Пока понятно, что они приехали. Но все находятся в разном состоянии.