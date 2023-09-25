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«Ростов» в девятый раз не выиграл матч дома, в котором вёл с разницей в два мяча

25 Сентября 2023 • 18:52 Комментировать
Ростов
...
Урал
29.09 19:00

«Ростов» уже в девятый раз в чемпионатах России не смог выиграть домашний матч, в котором вел в счете с разницей в два мяча. Ростовчане антилидеры национального первенства по этому показателю, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что во вчерашнем матче против московского ЦСКА дончане в один момент вели со счётом 2:0, это было в самом начале встречи – в её первом тайме. А во втором тайме клуб вёл и со счётом 3:1, но к концу матча гости всё-таки сравняли счёт – 3:3.

В следующем туре Премьер-лиги «Ростову» предстоит принять ещё один клуб из середины турнирной таблицы – «Урал».

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Ростов
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