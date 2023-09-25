Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Хорошо знал команду «Факел» и раньше»

25 Сентября 2023 • 18:47 Комментировать
Факел
0:0
Рубин
перерыв

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Рубином».

- Вы в команде чуть больше двух недель и провели две игры. На какой стадии сейчас знакомство с командой? Или оно уже завершено?

- Да нет, мы два матча провели, ребята хорошо поработали, я их изучил. Я в принципе хорошо знал эту команду и раньше. Поэтому стадия творческая.

- Пять матчей «Факел» не может забить с учетом всех турниров. В чем главная причина?

- Если брать матчи, которые мы сейчас играли на Кубок в Оренбурге и на чемпионат в Екатеринбурге, то моменты были и в достаточном количестве для выездных матчей. Достаточно много было действий в штрафной площади. Я сказал, что меня расстраивает то, что мы играем достаточно доминантно, есть возможность забивать голы, но их нет. Вот это расстраивает. Нацеливали ребят сейчас, хотя два дня времени мало на подготовку, но мы старались что-то сделать и исправить реализацию.

- В паре центральных защитников снова выходит номинальный опорный Мендель. Почему  вы делаете выбор в его пользу, а не в пользу других центральных защитников, которые есть в заявке?

- Отталкиваемся от матчей в Екатеринбурге, там были проблемы у других ребят, поэтому до этого сыграл матч и достаточно неплохо. Решили поставить, неплохо сыграл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Факел Факел
Рубин Рубин
0
0
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
19:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис призвал посадить Промеса
19:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал слова Дзюбы в адрес Семака
19:43 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал оптимальную пару центральных защитников «Спартака»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Не ожидал от «Динамо» такой игры в дерби»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Краснодар» угадал с тренером»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Время Дзюбы проходит»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Крамарич объяснил свой переход в «Сочи»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян сделал то, что никому не удавалось в истории чемпионатов России
19:06 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Бителло — футболист с большим потенциалом»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Почти каждый шестой матч Юрана-тренера – волевая победа
18:53 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков назвал причину поражения «Зенита» от «Локомотива»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «По игре мы находимся не на том месте, на котором должны находиться»
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» в девятый раз не выиграл матч дома, в котором вёл с разницей в два мяча
18:47 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Хорошо знал команду «Факел» и раньше»
18:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА стал лидером чемпионатов России по голам в ворота «Ростова»
Все новости
Рекомендуем