Ташуев: «Хорошо знал команду «Факел» и раньше»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Рубином».

- Вы в команде чуть больше двух недель и провели две игры. На какой стадии сейчас знакомство с командой? Или оно уже завершено?

- Да нет, мы два матча провели, ребята хорошо поработали, я их изучил. Я в принципе хорошо знал эту команду и раньше. Поэтому стадия творческая.

- Пять матчей «Факел» не может забить с учетом всех турниров. В чем главная причина?

- Если брать матчи, которые мы сейчас играли на Кубок в Оренбурге и на чемпионат в Екатеринбурге, то моменты были и в достаточном количестве для выездных матчей. Достаточно много было действий в штрафной площади. Я сказал, что меня расстраивает то, что мы играем достаточно доминантно, есть возможность забивать голы, но их нет. Вот это расстраивает. Нацеливали ребят сейчас, хотя два дня времени мало на подготовку, но мы старались что-то сделать и исправить реализацию.

- В паре центральных защитников снова выходит номинальный опорный Мендель. Почему вы делаете выбор в его пользу, а не в пользу других центральных защитников, которые есть в заявке?

- Отталкиваемся от матчей в Екатеринбурге, там были проблемы у других ребят, поэтому до этого сыграл матч и достаточно неплохо. Решили поставить, неплохо сыграл.