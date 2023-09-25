ЦСКА стал лидером чемпионатов России по голам в ворота «Ростова»

Минувшим воскресным вечером игроки столичного ЦСКА гостили у «Ростова» и забили дончанам три гола. Правда, и получили в свои ворота столько же.

Тем не менее, «армейцы» после вчерашнего вечера стали лидерами среди команд чемпионата России по числу забитых в ворота «Ростова» голов – теперь их у «красно-синих» набралось 103, ранее они делили первое место по этому показателю с другим столичным коллективом – «Спартаком».

Напомним, что после вчерашней игры ЦСКА опустился во вторую половину турнирной таблицы РПЛ, теперь у московского коллектива 13 очков и девятое место.

Следующим соперником «армейцев» в РПЛ будет «Балтика».