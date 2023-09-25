Смородская: У «Локомотива» нет стабильности, в следующем туре могут опять проиграть

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре «красно-зелёных» в текущем сезоне.

«Не питаю особого оптимизма по поводу будущих результатов «Локомотива». Игра «Локомотива» — американские горки, стабильности нет. В следующем туре опять могут проиграть», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» одолел «Зенит» (2:1) в матче минувшего тура Российской премьер-лиги и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В десятом туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Пари НН». Игра состоится 30 сентября и начнется в 14:15 по мск.