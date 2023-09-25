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Смородская: У «Локомотива» нет стабильности, в следующем туре могут опять проиграть

25 Сентября 2023 • 18:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре «красно-зелёных» в текущем сезоне.

«Не питаю особого оптимизма по поводу будущих результатов «Локомотива». Игра «Локомотива» — американские горки, стабильности нет. В следующем туре опять могут проиграть», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» одолел «Зенит» (2:1) в матче минувшего тура Российской премьер-лиги и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В десятом туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Пари НН». Игра состоится 30 сентября и начнется в 14:15 по мск.

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Локомотив Москва Ольга Смородская
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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