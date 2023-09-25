Игроки ЦСКА сделали то, что не удавалось клубам Премьер-лиги 17 последних лет

Игроки московского ЦСКА сыграли в чемпионате России последовательно вничью со счетом 1:1, 2:2 и 3:3. Что любопытно, такое не удавалось ни одной из команд Премьер-лиги с 2006 года, делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Подобные серии в чемпионате России ранее делали только лишь три клуба: элистинский «Уралан» (2002, дважды), «Зенит» (2004) и «Москва» (2006).

Напомним, всего ничейная серия «армейцев» насчитывает шесть матчей подряд, есть взять ещё и Кубок России. Началась она ещё месяц назад, 25 августа в гостевой игре против «Оренбурга», тогда команды сыграли со счётом 1:1.

В следующем туре Премьер-лиги подопечные Владимира Федотова сыграют против «Балтики» дома.