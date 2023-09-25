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Шавло: «Зобнин не сдал, он по-прежнему выполняет большой объём работы»

25 Сентября 2023 • 18:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием о полузащитнике «красно-белых» Романе Зобнине.

«Зобнин был какое-то время травмирован. Это качественный игрок. Пишут, что он сдал. Ничего не сдал. По-прежнему выполняет большой объем работы, в отборе участвует», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Зобнина с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Роман Зобнин
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