Шавло: «Зобнин не сдал, он по-прежнему выполняет большой объём работы»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло поделился комментарием о полузащитнике «красно-белых» Романе Зобнине.

«Зобнин был какое-то время травмирован. Это качественный игрок. Пишут, что он сдал. Ничего не сдал. По-прежнему выполняет большой объем работы, в отборе участвует», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Зобнина с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

