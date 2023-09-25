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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Только против одного клуба РПЛ «Краснодар» играет дома удачнее, чем против «Урала»

25 Сентября 2023 • 18:18 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
30.09 16:30

Вчера вечером «Краснодар» уверенно обыграл дома екатеринбургский «Урал» - 2:0. Все голы влетели в ворота уральцев во втором тайме игры, а после финального свистка «быки» набрали 21 очко и взлетели на чистое первое место турнирной таблицы.

Как отмечает телеграм-канал «Цифроскоп», «Краснодар» не проигрывает «Уралу» уже в 10-м домашнем матче подряд. Более продолжительная подобная серия была у краснодарцев только в играх дома против казанского «Рубина» - 11 матчей подряд без поражений.

К слову, именно против «Рубина» «Краснодару» предстоит сыграть в следующем матче Премьер-лиги в рамках 10 тура. А казанцам пока предстоит завершить тур девятый, сыграв на выезде против «Факела». Текстовую трансляцию грядущей игры проводит LiveResult.ru, уже известны составы на матч у обеих команд.

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Евро-Футбол.Ру,
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