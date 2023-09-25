Шавло — о Дуарте: «Он ещё не тот уровень, который хотелось бы видеть»

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло высказался о защитнике «красно-белых» Алексисе Дуарте.

«Дуарте старается, это видно и по его подкатам в отборе, в желании играть быстрее и активнее, но все равно он еще не тот уровень, который хотелось бы видеть. Не знаю, почему не играет Джикия», — цитирует Шавло Bobsoccer.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После девяти туров «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

В следующем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля встретится с «Крыльями Советов».