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Шавло — о Дуарте: «Он ещё не тот уровень, который хотелось бы видеть»

25 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло высказался о защитнике «красно-белых» Алексисе Дуарте.

«Дуарте старается, это видно и по его подкатам в отборе, в желании играть быстрее и активнее, но все равно он еще не тот уровень, который хотелось бы видеть. Не знаю, почему не играет Джикия», — цитирует Шавло Bobsoccer

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После девяти туров «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

В следующем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля встретится с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Георгий Джикия Алексис Дуарте
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