Назван самый дорогой игрок РПЛ с истекающим летом контрактом

Назван самый дорогостоящий игрок Российской премьер-лиги с истекающим грядущим летом трудовым договором с его клубом. Как сообщает портал Transfermarkt в своём рейтинге – это лидер атаки московского «Спартака» Квинси Промес. Его стоимость сейчас оценивается в 11 млн евро.

Следом за ним идёт его одноклубник Георгий Джикия. Портал оценивает 29-летнего оборонца в 7,5 млн. Немного отстал форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин стоимостью 7 млн евро.

На четвёртом месте снова спартаковец – это Роман Зобнин, его стоимость оценивается в 6 млн евро. На пятом-шестом местах – полузащитники «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук.