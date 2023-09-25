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Назван самый дорогой игрок РПЛ с истекающим летом контрактом

25 Сентября 2023 • 18:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Назван самый дорогостоящий игрок Российской премьер-лиги с истекающим грядущим летом трудовым договором с его клубом. Как сообщает портал Transfermarkt в своём рейтинге – это лидер атаки московского «Спартака» Квинси Промес. Его стоимость сейчас оценивается в 11 млн евро.

Следом за ним идёт его одноклубник Георгий Джикия. Портал оценивает 29-летнего оборонца в 7,5 млн. Немного отстал форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин стоимостью 7 млн евро.

На четвёртом месте снова спартаковец – это Роман Зобнин, его стоимость оценивается в 6 млн евро. На пятом-шестом местах – полузащитники «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Динамо Москва Роман Зобнин Алексей Миранчук Георгий Джикия Рифат Жемалетдинов Константин Тюкавин Квинси Промес
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