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Джокер в руках Галактионова: Глушенков отмечается голевым действием каждый раз, выходя на замену

25 Сентября 2023 • 18:07 Комментировать
Локомотив Москва
...
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30.09 14:15

Молодой игрок атаки столичного «Локомотива» Максим Глушенков вчера вечером забил за свой клуб и помог ему одержать выездную победу над «Зенитом» - 2:1. Также на его счету ассист на Наира Тикнизяна, забившего победный гол.

Как сообщает Opta Sports, это был пятый матч для Глушенкова, в котором он вышел за «Локо» в РПЛ на замену. И в каждом из них он неизменно оформлял как минимум одно голевое действие.

Всего у Глушенкова три гола и пять передач в этих пяти матчах: гол «Краснодару», ассист в игре с «Крыльями Советов», гол и пас в игре с «Динамо», два ассиста в игре с «Факелом» и гол и ассист во вчерашней игре с «Зенитом» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Глушенков
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