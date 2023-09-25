Джокер в руках Галактионова: Глушенков отмечается голевым действием каждый раз, выходя на замену

Молодой игрок атаки столичного «Локомотива» Максим Глушенков вчера вечером забил за свой клуб и помог ему одержать выездную победу над «Зенитом» - 2:1. Также на его счету ассист на Наира Тикнизяна, забившего победный гол.

Как сообщает Opta Sports, это был пятый матч для Глушенкова, в котором он вышел за «Локо» в РПЛ на замену. И в каждом из них он неизменно оформлял как минимум одно голевое действие.

Всего у Глушенкова три гола и пять передач в этих пяти матчах: гол «Краснодару», ассист в игре с «Крыльями Советов», гол и пас в игре с «Динамо», два ассиста в игре с «Факелом» и гол и ассист во вчерашней игре с «Зенитом» соответственно.

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