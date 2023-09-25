​«Факел» и «Рубин» назвали составы на матч РПЛ

В понедельник вечером программу девятого тура чемпионата России будет закрывать матч между «Факелом» и «Рубином».

Наставник «Факела» Сергей Ташуев включил в стартовый состав таких игроков: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.

Рулевой «Рубина» Рашид Рахимов, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку.

Матч между «Факелом» и «Рубином» начнётся в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.