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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Факел» и «Рубин» назвали составы на матч РПЛ

25 Сентября 2023 • 18:06 Комментировать
Факел
...
Рубин
Через 0 ч. 6 мин.

В понедельник вечером программу девятого тура чемпионата России будет закрывать матч между «Факелом» и «Рубином».

Наставник «Факела» Сергей Ташуев включил в стартовый состав таких игроков: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов,  Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.

Рулевой «Рубина» Рашид Рахимов, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку.

Матч между «Факелом» и «Рубином» начнётся в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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