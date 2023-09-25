ЦСКА не пропускал больше трёх голов 44 матча Премьер-лиги кряду

Вчера вечером московский ЦСКА гостил у «Ростова», встреча команд завершилась боевой ничьей – 3:3.

Любопытно, что игроки ЦСКА не пропускали более трёх голов в чемпионатах России на протяжении 44 последних матчей. Как добавляет телеграм-канал «Цифроскоп», это был клубный рекорд.

Напомним, что после матча «армейцы» опустились аж во вторую половину турнирной таблицы Премьер-лиги, теперь у клуба в активе 13 очков и девятое место. Что примечательно, подопечные Владимира Федотова играют уже шестой официальный матч во всех турнирах кряду вничью.

Боевая ничья «Ростова» и ЦСКА - видео