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ЦСКА не пропускал больше трёх голов 44 матча Премьер-лиги кряду

25 Сентября 2023 • 18:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Балтика
30.09 19:00

Вчера вечером московский ЦСКА гостил у «Ростова», встреча команд завершилась боевой ничьей – 3:3.

Любопытно, что игроки ЦСКА не пропускали более трёх голов в чемпионатах России на протяжении 44 последних матчей. Как добавляет телеграм-канал «Цифроскоп», это был клубный рекорд.

Напомним, что после матча «армейцы» опустились аж во вторую половину турнирной таблицы Премьер-лиги, теперь у клуба в активе 13 очков и девятое место. Что примечательно, подопечные Владимира Федотова играют уже шестой официальный матч во всех турнирах кряду вничью.

Боевая ничья «Ростова» и ЦСКА - видео

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