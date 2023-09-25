Агент Вендела высказался о потасовке

Агент Тьяго Рибейро, который работает с полузащитником «Зенита» Маркусом Венделом, дал комментарий насчёт потасовки в игре против «Локомотива».

«Мы общались с игроком об этом эпизоде. Он сказал, что это часть игры, был большой накал страстей. Ничего серьёзного», - цитирует Рибейро «Спорт-Экспресс».

Напомним, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов призвал наказать Маркуса Вендела, назвав его зачинщиком потасовки.

Отметим, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился сенсационной победой московской команды на выезде со счётом 2:1.

«Зенит» на текущий момент занимает в таблице РПЛ третье место, а «Локомотив» - шестое.