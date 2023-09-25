Салихова высказалась о скандале с Промесом

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на скандал нападающего «красно-белых» Квинси Промеса с полицией.
«Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале «Матч ТВ». Когда хорошие результаты, и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы, и льют на Промеса», — цитирует Салихову Metaratings.
Как отметила Салихова, такие новости — это лучший стимул, чтобы не сбавлять обороны и продолжать набирать результативные баллы.
В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец забил четыре гола и записал на свой счет шесть ассистов в 12 матчах во всех турнирах.
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