​Газзаев возмущён: «У Дзюбы все виноваты: Эмери - тренеришка, Карпина для него не существует, Семак - пустое место...»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба после победы над «Зенитом» (2:1) пренебрежительно высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке, под руководством которого он выступал ранее. Комментарий на этот счёт дал известный тренер Валерий Газзаев. Экс-рулевой ЦСКА выразил своё возмущение.

«Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо!» - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев напомнил Дзюбе достижения Семака, а также отметил, что при этом тренере форвард становился чемпионом России. По словам Газзаева, Дзюба должен быть благодарен Семаку.

По мнению Газзаева, этой фразой Дзюба только унизил себя.

«У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери - тренеришка, Карпина для него не существует, Семак - пустое место... Так не бывает!» - сказал Газзаев. Бывший тренер ЦСКА предложил Дзюбе обижаться прежде всего на самого себя.