Названы самые пропускающие от «Краснодара» команды Премьер-лиги

Вчера вечером екатеринбургский «Урал» на выезде проиграл лидеру турнирной таблицы Российской премьер-лиги – «Краснодару». «Быки» забили уральцам два безответных гола и забрали важнейшие три очка. Голами отличились

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», теперь «Урал» является одной из самых пропускающих от «Краснодара» команд в чемпионате России. У «шмелей» 41 пропущенный мяч от «быков», столько же пропустила только одна команда элитного дивизиона – «Ростов».

Отметим, что после матча «быки» набрали 21 очко и укрепились на первом месте, уральцы идут с 14 баллами на восьмом месте.

Посмотреть на уверенную победу «Краснодара» над «Уралом» в формате видеообзора можно здесь.