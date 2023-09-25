​Руководитель «Зенита» отреагировал на фразу Дзюбы о Семаке

В воскресенье вечером «Локомотив» добился гостевой победы над «Зенитом» со счётом 2:1. После игры форвард московской команды получил вопрос о том, помирился ли он с тренером питерцев Сергеем Семаком.

«А кто это?» - таким был ответ Дзюбы, уходящего со стадиона.

Комментарий по поводу фразы Артёма Дзюбы дал Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление. У Медведева спросили, как он относится к этому инциденту.

«Неодобрительно, естественно», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после матча против «Зенита» весной Артём Дзюба отказался жать руку Сергею Семаку.