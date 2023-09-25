Тимур Сулейманов: Победа над «Зенитом» на выезде перечёркивает все неудачи «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) в игре девятого тура чемпионата России.

«Ощущения великолепные, потому что после того, как я пришел в клуб, к сожалению, у нас были поражения. Выиграть у «Зенита» у них дома — это все перечеркивает и поднимает морально вверх», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» арендовал 23-летнего футболиста у «Пари НН» до конца текущего сезона. В составе «железнодорожников» Сулейманов принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

За девять туров подопечные Михаила Галактионова пополнили свою копилку на 15 очков и располагаются на шестой строчке в РПЛ.