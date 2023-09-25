Чалов стал самым молодым игроком с 70 голами в чемпионате России

Вчера во время выездного матча столичного ЦСКА с «Ростовом» форвард «армейцев» Федор Чалов забил свой 70-й гол в чемпионатах России. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Федор стал самым молодым (25 лет 167 дней) игроком, достигшим отметки в 70 голом. Прежним рекордсменом был Роман Павлюченко (25 лет 239 дней), выступавший в этом возрасте за московский «Спартак».

Напомним, что Чалов дебютировал за основной состав ЦСКА ещё семь лет назад – в 2016 году и лишь в 2022 году на короткое время отправлялся в аренду в швейцарский «Базель».

Боевая ничья «Ростова» и ЦСКА - видео