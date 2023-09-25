«Тут всё по-другому»: Изидор сравнил «Газпром Арену» с «РЖД Ареной»

Один из летних новичков «Зенита», игрок атаки Вильсон Изидор в восторге от стадиона питерцев – «Газпром Арены». Футболист сравнил её со стадионом его бывшего клуба, столичного «Локомотива» - «РЖД Ареной» в Черкизово.

«Газпром Арена» – невероятная. Всё по‑другому, чем на моём прежнем домашнем стадионе. Она огромная и современная, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле», - цитирует Изидора «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшее воскресенье «Локомотив» одержал сенсационную победу над «Зенитом» в гостях – 2:1, автором решающего гола в дополнительное время стал Наир Тикнизян.

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