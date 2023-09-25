ЦСКА сыграл вничью шесть раз подряд впервые за 60 лет

Игроки столичного ЦСКА воскресным вечером поделили очки с «Ростовом» на выезде в рамках девятого тура Российской премьер-лиги – 3:3. Это стал шестой официальный матч подряд для клуба, сыгранный вничью. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», такого с армейским клубом не происходило уже 60 лет. Ранее подобная серия была у «армейцев» в 1963 году (все шесть матчей в чемпионате).

Напомним, что ЦСКА играет вничью с 25 августа – тогда у «армейцев» был гостевой матч с «Оренбургом» (1:1). После клуб сыграл вничью с «Сочи» в Кубке России (0:0, осн. время), «Зенитом» (1:1), «Крыльями Советов» (2:2), снова с «Сочи» в Кубке России (1:1) и, наконец, вчера с дончанами.

В следующем туре РПЛ москвичи сыграют дома с «Балтикой».

Боевая ничья «Ростова» и ЦСКА - видео