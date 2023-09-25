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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что «Зенит» сам подарил победу «Локомотиву»

25 Сентября 2023 • 17:20 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом» в игре девятого тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

«Удивил результат. Все шло к ничьей. Победный гол «Локомотива» «Зенит» привез сам себе. Я не могу сказать, что «Зенит» играл плохо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Как считает эксперт, «Локомотив», возможно, провел свою лучшую игру, ведь «железнодорожники» играли с серьезным настроем.

После девяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» располагается на шестой позиции, имея в своей копилке 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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TEREX
25 Сентября 2023 в 17:26
дык канэшна падарил..)) как можна панять физрука и.о. гл. тренира..)) када на замену выходят зашытники..их на поли становица ШЭСТЬ ?! плюс Бариос..и таво семь..)) вот ынтиресна ф какую атаку рышыл сыграть физрук сырожа..))
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