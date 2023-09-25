Мостовой считает, что «Зенит» сам подарил победу «Локомотиву»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом» в игре девятого тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

«Удивил результат. Все шло к ничьей. Победный гол «Локомотива» «Зенит» привез сам себе. Я не могу сказать, что «Зенит» играл плохо», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Как считает эксперт, «Локомотив», возможно, провел свою лучшую игру, ведь «железнодорожники» играли с серьезным настроем.

После девяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» располагается на шестой позиции, имея в своей копилке 15 баллов.