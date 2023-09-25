Карасёв впервые работал на игре ЦСКА вне Москвы

Забавный факт – один из самых опытных и авторитетных российских арбитров Сергей Карасёв вчера вечером впервые обслуживал игру московского ЦСКА за пределами Москвы.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», до сих пор это были либо домашние матчи ЦСКА, либо матчи с земляками из российской столицы.

Вчера подопечные Владимира Федотова, напомним, сыграли в результативную ничью против «Ростова» в гостях – 3:3. После почти всех игр девятого тура «армейцы» опустились на девятое место турнирной таблицы с 13 баллами.

Ранее сообщалось, что Карасёв может получить назначение на матч от УЕФА уже в текущем году.