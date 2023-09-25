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Масалитин знает, почему ЦСКА и «Ростов» забили аж шесть голов на двоих

25 Сентября 2023 • 17:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Балтика
30.09 19:00

Экс-форвард столичных ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на большое число голов в матче «армейцев» Москвы и «Ростова», что состоялся в воскресенье вечером. Напомним, команды сыграли в боевую ничью – 3:3.

«Как у ЦСКА, так и у «Ростова» оборона сыграла очень слабо, отсутствовали ведущие защитники. Этим и воспользовались игроки атаки обеих команд. Лидер обороны дончан Осипенко вышел только в конце, а его отсутствие очень серьёзно сказывается на защитных действиях команды. У ЦСКА вообще была экспериментальная линия обороны», - цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Напомним, что после ничьей ЦСКА идёт на девятом месте турнирной таблицы с 13 баллами, «Ростов» - 11-й, девять баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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