Бояринцев уверен, что Джикия вернётся в стартовый состав «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о том, сможет ли капитан и защитник «красно-белых» Георгий Джикия вернуться в основу.

«Не думаю, что Джикия долго задержится на скамейке запасных. Он все-таки капитан команды, один из ведущих игроков выдержит эту конкуренцию. Уверен, Георгий вернет себе место в составе», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что «Спартак» правильно поступил, купив Срджана Бабича, ведь у команды были определенные проблемы в обороне.

В текущем сезоне 29-летний Джикия появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.