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Мостовой — о возможной стажировке у Абаскаля: «Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! Какая стажировка?»

25 Сентября 2023 • 17:01 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, обучающийся сейчас на тренерскую лицензию, высказался о возможной стажировке у наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Да вы что, смеётесь, что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Это всё равно, что ко мне сейчас придёт хирург и предложит вместе проводить операцию», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня прошлого года. Под руководством 34-летнего испанца «красно-белые» смогли выиграть бронзовые медали чемпионата России. В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав в девяти турах 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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sierge
25 Сентября 2023 в 17:14
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