Мостовой — о возможной стажировке у Абаскаля: «Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! Какая стажировка?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, обучающийся сейчас на тренерскую лицензию, высказался о возможной стажировке у наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Да вы что, смеётесь, что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Это всё равно, что ко мне сейчас придёт хирург и предложит вместе проводить операцию», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня прошлого года. Под руководством 34-летнего испанца «красно-белые» смогли выиграть бронзовые медали чемпионата России. В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав в девяти турах 16 очков.