​Севикян оформил документы для игр за сборную Армении

Атакующий полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян получил первый вызов в сборную Армении. Ранее, перед сентябрьским сбором, 22-летний футболист вежливо отказался от приглашения в сборную России, сказав, что сделал выбор в пользу армянской национальной команды. При этом Севикян представлял Россию на молодёжном и юношеском уровнях.

В пресс-службе Федерации футбола Армении сообщили о том, что Эдгар Севикян уже оформил все необходимые документы для выступлений за команду страны.

«Эдгар Севикян вызван в сборную Армении. Все необходимые документы оформлены, он уже может выступать за сборную Армении», - ответ пресс-службы приводит ТАСС.

В октябре сборная Армении сыграет против Латвии (отбор на Евро) и Северной Македонии (товарищеская игра).