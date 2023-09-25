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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Севикян оформил документы для игр за сборную Армении

25 Сентября 2023 • 16:59 Комментировать

Атакующий полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян получил первый вызов в сборную Армении. Ранее, перед сентябрьским сбором, 22-летний футболист вежливо отказался от приглашения в сборную России, сказав, что сделал выбор в пользу армянской национальной команды. При этом Севикян представлял Россию на молодёжном и юношеском уровнях.

В пресс-службе Федерации футбола Армении сообщили о том, что Эдгар Севикян уже оформил все необходимые документы для выступлений за команду страны. 

«Эдгар Севикян вызван в сборную Армении. Все необходимые документы оформлены, он уже может выступать за сборную Армении», - ответ пресс-службы приводит ТАСС.

В октябре сборная Армении сыграет против Латвии (отбор на Евро) и Северной Македонии (товарищеская игра).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Эдгар Севикян Пари НН
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