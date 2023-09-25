В «Спартаке» отреагировали на информацию о скандале Промеса с полицией

В «Спартаке» прокомментировали инцидент с нападающим команды Квинси Промесом.

Ранее появилась информация, что футболист устроил скандал в отделении полиции.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями». Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — заявила пресс-служба «красно-белых» корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

В нынешнем сезоне Промес провел 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет шесть ассистов.

«Спартак» встретится с «Крыльями Советов» 1 октября в десятом туре Российской премьер-лиги. Начало — в 16:30 по московскому времени.