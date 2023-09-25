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Депутат Свищев не верит, что Промес мог устроить скандал в отделении полиции

25 Сентября 2023 • 16:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слухи, согласно которым нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции.

«Если бы это было так, то Квинси сидел бы в кутузке рядышком со своими друзьями. Если его не задержали, уверен, все было не так. Это могут быть слухи, преувеличенная интерпретация», — приводит слова Свищева портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний игрок принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором шести результативных передач.

Напомним, у Квинси Промеса есть проблемы с законом в Нидерландах.

Промес устроил скандал в отделении полиции

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Дмитрий Свищёв
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