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Осинькин: «Меня могут куда-то позвать, но нет смысла об этом говорить»

25 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в самарском клубе.

«Я тренер футбольного клуба «Крылья Советов». Меня, как и любых наших футболистов, всегда куда‑то могут позвать. Но нет смысла об этом говорить, потому что надо жить настоящим», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Крылья Советов», набравшие 18 очков в девяти турах РПЛ, занимают второе место в турнирной таблице. Осинькин возглавляет самарскую команду с лета 2020 года.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 1 октября против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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