Хаджи: «Хочется пожелать, чтобы Джикия не скисал»

Известный функционер Александр Хаджи поделился мнением о том, что защитник Алексис Дуарте вытеснил из основы «Спартака» Георгия Джикию.

«Мне Дуарте не очень нравится, потому что у него есть грубые ошибки, но и Джикия их совершает. Хочется пожелать, чтобы Георгий не скисал. Джикия уже 200 матчей провел за «Спартак». Ничего страшного, если парочку пропустит», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

В последних матчах Российской премьер-лиги основной парой центральных защитников «Спартака» были Алексис Дуарте и Срджан Бабич.

После девяти туров «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с «Крыльями Советов» (1 октября).