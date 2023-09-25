​Медведев отреагировал на информацию о том, что он устроил игрокам «Зенита» разнос

В прессе появилась информация о том, что Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, устроил команде разнос после воскресного поражения от «Локомотива» (1:2) в девятом туре чемпионата России.

Медведев отреагировал на эту информацию одним словом.

«Околесица», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

После девяти туров «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на четыре очка.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 30 сентября – против «Оренбурга» на выезде.