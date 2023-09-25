Гафин сообщил, что «Динамо» предлагали Глушакова

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что минувшим летом московскому клубу предлагали подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Это было, но, насколько я знаю, Денис обрёл клуб», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20 сентября 36-летний Глушаков стал игроком костромского «Спартака».

Прошлый сезон Глушаков провёл в «Химках» и «Пари НН». Опытный полузащитник принял участие в 28 матчах этих команд, забил два гола и отдал одну результативную передачу.