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Гафин сообщил, что «Динамо» предлагали Глушакова

25 Сентября 2023 • 16:30 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
01.10 19:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что минувшим летом московскому клубу предлагали подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Это было, но, насколько я знаю, Денис обрёл клуб», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20 сентября 36-летний Глушаков стал игроком костромского «Спартака».

Прошлый сезон Глушаков провёл в «Химках» и «Пари НН». Опытный полузащитник принял участие в 28 матчах этих команд, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Спартак Кострома Денис Глушаков Дмитрий Гафин
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