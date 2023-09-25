Агент Худякова: «Возможно, зимой будем рассматривать вариант с Европой»

Вадим Шпинёв, агент вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Возможно, зимой будем рассматривать вариант с трудоустройством в Европе. Также возможна аренда, но аренда в России маловероятна, здесь есть свои нюансы», — приводит слова агента Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний голкипер не выходил на поле в составе основной команды «Локомотива», но принял участие в одной игре Молодежной футбольной лиги, в которой пропустил один гол.

Контракт Худякова с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два с половиной миллиона евро.