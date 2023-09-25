Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Худякова: «Возможно, зимой будем рассматривать вариант с Европой»

25 Сентября 2023 • 16:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Вадим Шпинёв, агент вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Возможно, зимой будем рассматривать вариант с трудоустройством в Европе. Также возможна аренда, но аренда в России маловероятна, здесь есть свои нюансы», — приводит слова агента Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний голкипер не выходил на поле в составе основной команды «Локомотива», но принял участие в одной игре Молодежной футбольной лиги, в которой пропустил один гол.

Контракт Худякова с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два с половиной миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Шпинёв Даниил Худяков трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.09.23 в 19:00
Факел Факел
Рубин Рубин
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
17:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о возможной стажировке у Абаскаля: «Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! Какая стажировка?»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Севикян оформил документы для игр за сборную Армении
16:48 · Россия. Премьер-лига
Депутат Свищев не верит, что Промес мог устроить скандал в отделении полиции
16:45 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Меня могут куда-то позвать, но нет смысла об этом говорить»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Хочется пожелать, чтобы Джикия не скисал»
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Медведев отреагировал на информацию о том, что он устроил игрокам «Зенита» разнос
16:30 · Россия. Премьер-лига
Гафин сообщил, что «Динамо» предлагали Глушакова
16:28 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко – об обороне «Спартака»: «Ничего Абаскаль не наладил» 1
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Худякова: «Возможно, зимой будем рассматривать вариант с Европой»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко считает Джикию лучшим игроком «Спартака»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда — о победной серии «Спартака»: «Нам нужно оставаться сфокусированными, потому что всё может измениться»
16:08 · Кубок России
​Известна дата суперфинала Кубка России
15:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я с удовольствием пройду стажировку в «Динамо»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Агапов назвал причины провала в начала матча с «Ростовом»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Чавес — о Бителло: «Очень креативный игрок, но ему необходимо время, чтобы привыкнуть к новой обстановке»
Все новости
Рекомендуем