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​Червиченко считает Джикию лучшим игроком «Спартака»

25 Сентября 2023 • 16:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу защитника Георгия Джикии, который в последнее время всё больше времени проводит на скамейке запасных.

По словам Червиченко, он не знает, почему Джикия не выходит в основном составе.

«На мой взгляд, это самый качественный, самый лучший игрок в составе «Спартака». Может, есть какая-то физическая усталость. Он на себе тянул всю оборону последние пару лет  одиночку. Может, травма, я не знаю», - цитирует Червиченко Metaratings.

В продолжении комментария Червиченко ещё раз подчеркнул, что в «Спартаке» нет футболиста, чей уровень превосходил бы уровень Джикии.

Напомним, что на выходных «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Джикия все 90 минут просидел в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Георгий Джикия
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