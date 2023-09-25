Бонгонда — о победной серии «Спартака»: «Нам нужно оставаться сфокусированными, потому что всё может измениться»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался о победной серии московской команды. Напомним, «красно-белые» выиграли три последних матча подряд с общим счётом 5:0.

Бонгонда отметил, что несмотря на положительные результаты, «Спартаку» нельзя терять концентрацию, поскольку в таком случае можно начать проигрывать.

«Конечно, здорово, что мы выигрываем третью игру подряд, но пока что победная серия ничего не значит. Нам нужно оставаться сфокусированными, потому что всё может измениться», — цитирует Бонгонда «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в девяти турах. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 1 октября против «Крыльев Советов».