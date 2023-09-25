Промес устроил скандал в отделении полиции

Нападающий «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в одном из отделений полиции Москвы. Как сообщает телеграм-канал Mash, нидерландский футболист прибыл в отделение, чтобы помочь своим друзьям. Их задержали с подозрением на нахождение в состоянии наркотического опьянения.

Приехав в отделение, Промес возмущался и громко скандалил. Другие подробности не раскрываются.

Стоит сказать, что несколько месяцев назад Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы в Нидерландах за нападение на родственника. Футболист «Спартака» подал апелляцию на решение суда.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес забил четыре гола и отдал шесть голевых передач в 12 матчах.